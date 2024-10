Ghinionul, poarta adversa si numeroasele greseli tehnice, aduc Gloriei o noua infrangere in competitia elitelor Europei!

De ce ne-a fost frica, n-am scapat! Gloria pierde cel de-al cincilea meci consecutiv in Champions League, la capatul unei dispute stranse, in care ghinionul, lipsa de concentrare si paradele goalkeeperului Raasok au facut ca nenumaratele incercari de egalare din repriza secunda sa nu prinda contur nici macar o data, nordicele aflandu-se mai bine de jumatate repriza la una sau doua lungimi distanta de bistritence. Greselile tehnice, un capitol la care Gloria are probleme de ceva vreme, au fost ... citește toată știrea