Gloria 2018 BN, depasita de HC Zalau. Horatiu Pasca: Am ratat nepermis de mult pe faza de atac

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a fost invinsa de HC Zalau, scor 21-22 (10-12), in etapa a 20-a a Ligii Florilor MOL. Au marcat pentru Gloria 2018: Florina Chintoan - 4 goluri, Jovana Kovacevic - 4, Nicoleta Dinca - 3, Almudena Rodriguez - 3, Bianca Bazaliu - 2, Laura Moisa - 2, Jelena Trifunovic - 1, Sonia Seraficeanu - 1, Cristina Lung - 1.Gloria ramane cu 26 puncte, pe locul 9, iar etapa urmatoare are un meci dificil in deplasare, cu Minaur Baia Mare."Din pacate, nu am reusit sa continuam ... citeste toata stirea