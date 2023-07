Romania a remizat in fata Spaniei, 30-30, intr-un meci amical disputat la Pitesti, in debutul campaniei de pregatire a Campionatului Mondial.Ibericele au condus pe toata durata partidei si s-au desprins in partea secunda la plus 5 pe tabela. Insa, jucatoarele lui Florentin Pera au revenit in joc pe final si au smuls un egal, la o ultima faza a meciului, in care Corina Lupei a recuperat o minge din propriul teren.In echipa tricolora au jucat 5 componente ale Gloriei: Cristina Laslo, Bianca ... citeste toata stirea