Gloria a invins, 4-1, pe ACS Medias si e cu gandul la prima faza a barajului de promovare!

Gloria Bistrita Nasaud a invins categoric pe ACS Medias, scor 4-1, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a III-a. Pentru echipa noastra au marcat Carl Davordzie (10, 60), Vasile Fernando Mihai (51), Vlad Mihalcea (90+2), iar pentru osapeti, Szilard Magyari (15).In seria a 9-a, echipa noastra este pe locul 1, cu 57 de puncte, la 8 puncte de a doua clasata. In ultima etapa, programata in 18 mai, Gloria va juca in deplasare cu Unirea Ungheni.Gloria se pregateste de semifinalele Barajului de ... citește toată știrea