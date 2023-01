Gloria a invins pe HC Zalau si e pe locul 2 in Liga Florilor!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-a impus in fata HC Zalau cu scorul de 32-25 (17-13). Pentru echipa noastra au inscris: Tamires Morena De Araujo Frossard - 8 goluri, Cristina Laslo - 6, Sonia Seraficeanu - 5, Deborah Kpodar - 5, Paula Posavec - 3, Nicoleta Dinca - 2, Laura Pristavita - 1, Florina Chintoan - 1, Zeljka Nikolic - 1."Vreau sa le felicit pe fetele de la Zalau pentru modul in care isi apara sansele. Cred ca a fost un meci pe care l-am controlat dintr-un capat in celalalt, iar ... citeste toata stirea