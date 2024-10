Gloria aduce Minaurul cu picioarele pe pamant, punand punct seriei de 5 victorii a baimarencelor!

Gloria a intrerupt astazi seria ultimelor trei partide negative, castigand in fata fetelor de la Minaur Baia Mare cu 34-26 (18-17). Dupa un prim act mai strans, elevele lui Pera s-au distantat rapid pe tabela inca din debutul reprizei secunde si nu au mai oferit oaspetelor posibilitatea sa revina in joc.Atat in faza defensiva, cat si pe atac, bistritencele au inceput mai bine jocul. Extremele Gloriei au adus primele puncte pe tabela, iar apararea a oferit putine sanse oaspetelor sa arunce la ... citește toată știrea