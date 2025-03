Gloria Bistrita-Nasaud - Echipa Feminina a Anului 2024 * in cadrul Galei Sportului Romanesc!

Performantele sportive din 2024 au fost premiate, in aceast seara, in cadrul Galei Sportului Romanesc gazduit de Opera Nationala Romana. Echipa de handbal fminin CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a fost recompensata cu distinctia Echipa anului-feminin."2024 a fost un an de vis, un an al pasiunii, al luptei si al emotiilor coplesitoare! Am trait impreuna momente unice in EHF, am simtit cum inima judetului nostru a batut la unison cu fiecare atac, fiecare aparare, fiecare gol al fetelor noastre de ... citește toată știrea