Va fi un sezon cu pulsul foarte ridicat! In urma extragerii la sorti, Gloria Bistrita-Nasaud joaca in grupa A, in EHF Champions League!Vezi aici echipele:1. FTC Rail Cargo Ungaria - Ungaria2. Metz Handball - Franta3. CSM Bucuresti - Romania4. Krim Mercator Ljubljana - Slovenia5. Storhamar Handball Elite - Norvegia6. Nykobing Falster Handbold - Danemarca7. HC Podravka Vegeta - ... citește toată știrea