Gloria Bistrita se desparte de antrenorul principal Cristian Pustai

Duminica, 31 August 2025, ora 15:19
Clubul Sportiv Gloria Bistrita anunta ca, incepand de astazi, colaborarea cu antrenorul principal Cristian Pustai a ajuns la final, partile hotarand de comun acord incetarea relatiilor contractuale.

Ii multumim domnului Cristian Pustai pentru contributia adusa la parcursul echipei noastre si in mod special, pentru performanta promovarii Gloriei in Liga a 2-a, ...citește toată știrea

