Gloria Bistrita trimite patru jucatoare la echipele nationale: Performanta la cel mai inalt nivel!

Patru jucatoare ale echipei CS Gloria 2018 Bistrita-NasaudaEuro"Danila Patricia So Delgado Pinto, Paula Arcos, Seynabou Mbengue Rodriguez si Tamires Morena Lima de AraujoaEuro"au fost convocate la echipele nationale ale tarilor lor.Danila Patricia So Delgado Pinto, nascuta pe 19 septembrie 2001 in Lisabona, Portugalia, evolueaza pe postul de inter stanga. Ea s-a alaturat echipei Gloria Bistrita in 2024, dupa ce a jucat pentru Atticgo BM Elche, unde a castigat EHF European Cup in sezonul ... citește toată știrea