Editeaza

Gloria Bistrita va juca cu CSO Baicoi in play-off-ul Cupei Romaniei Betano!

Sursa: Rasunetul
Marti, 19 August 2025, ora 14:13
4 citiri
Gloria Bistrita va juca cu CSO Baicoi in play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Meciul se va disputa in 27 august de la ora 17.30, ziua si ora putand suferi modificari, in functie de programarea televizarilor. In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa.

Tragerea la sorti pentru partidele din play-off-ul Cupei Romaniei Betano, editia 2025-2026, a avut loc marti, 19 august, la Casa ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Accident rutier intre Stramba si Ilva Mica
Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz Bai au intervenit la un accident produs pe ...
Barbat de 45 de ani din Lesu, retinut pentru braconaj. Prins in timp ce transa un exemplar de caprior
La data de 14 august a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase ...
O femeie si un barbat au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa, spre lacul Colibita
Revenire accident rutier Bistrita Bargaului. La UPU SMURD Bistrita au fost transportate trei femei ...
ActualitateBusinessSportLife Show