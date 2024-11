Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza

CS Gloria 2-18 Bistrita-Nasaud a fost depasita, in deplasare, de CSM Corona Brasov, scor (16-11), in etapa a noua a Ligii Florilor MOL. In prima repriza, timp de sapte minute nu am reusit sa inscriem niciun gol, astfel ca de la 8-7 s-a ajuns la scorul de la pauza, 16-10.In repriza a doua, avantajul gazdelor a fost recuperat, pe un joc mult mai bun al Gloriei. Rezultatul partidei a fost stabilit la ultima faza, cand s-a acordat o lovitura de la 7 m, iar Katarina Slezak Krpez a inscris.Pentru ... citește toată știrea