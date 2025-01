Gloria isi ia revansa in fata norvegiencelor de la Storhamar si urca pe loc de optimi!

Cu un public fantastic in tribune, Gloria castiga la 3 goluri cu Storhamar si sare peste norvegience in clasament, pe un loc calificabil in optimile Ligii Campionilor, cu 5 etape inainte de finalul fazei grupelor!A fost 31-28, la capatul unui meci in care nu echipa bistriteana a condus ostilitatile, ci a alergat mereu dupa egalare si dupa punctele puse in joc.Gloria incepe bine acest meci, chiar si fara interul dreapta Mbengue, accidentata, si conduce repede cu 4-1 pe tabela. Dar cateva ... citește toată știrea