Gloria joaca astazi, la Ungheni, finala barajului de promovare! Din inima, pentru Bistrita!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud joaca astazi, de la ora 17.30, finala barajului de promovare in Liga a II-a, in compania formatiei Unirea Ungheni. Echipa are nevoie de energia iubitorilor de fotbal bistritean, de toate varstele, pentru a ne putea aduce o bucurie."Ne bucuram in primul rand ca suntem aici in finala. Am muncit ca sa fim aici. Echipa a aratat, intregul sezon, ca merita sa fie aici. Sigur ca este un meci dificil, dar pe care trebuie sa-l castigam. Gloria e o echipa care merita sa ... citește toată știrea