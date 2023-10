CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va juca vineri, in etapa a opta a Ligii a III-a, cu ACS Targu Mures 1898 - MSE 1898, ocupanta ultimului loc din seria a 9-a. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul principal Adrian Falub a asubliniat importanta acestei partide in economia campionatului."E un meci foarte important pentru noi. Suntem putin ingrijorati dupa ultimul meci, dar as vrea sa cred ca toti - echipa, staff - avem o stare pozitiva si mergem acolo sa luam trei puncte care ar fi ... citeste toata stirea