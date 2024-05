Gloria joaca miercuri, de la ora 18, cu CS Universitar din Alba Iulia! Primul meci de baraj, programat in 22 mai

Miercuri, de la ora 18.00, sunteti asteptati pe stadionul Jean Padureanu, Gloria intalnind pe CS Universitar din Alba Iulia in etapa a 7-a a play-off-ului Ligii a III-a.Antrenorul Adrian Falub si atacantul Bogdan Sucitu au prefatat aceasta partida pe care echipa noastra vrea sa o castige, chiar daca matematic are asigurata calificarea in prima etapa a barajului de promovare in Liga a 2-a."Suntem pe primul loc, vrem sa ramanem acolo, ne gandim mai mult la meciurile de baraj decat la ... citește toată știrea