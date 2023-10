"Mediasul e o supriza la inceput de campionat, pentru ca era o echipa nou promovata care nu avea, cel putin la nivel de declaratii, mari asteptari, dar au patru victorii consecutive si e o echipa chiar buna. Ei vin dupa patru victorii consecutive, noi venim dupa un meci in care am jucat prost, un meci slab, dar avem si circumstante, n-am avut tot lotul de jucatori, am intalnit un adversar care chiar ne-a pus probleme. Sunt ingrijorat de faptul ca noi am fost o alta echipa fata de ce am aratat ... citeste toata stirea