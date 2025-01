Gloria mai aduce o jucatoare de la falimentara Vipers!

Larissa Nusser, noua achizitie a Gloriei Bistrita-Nasaud, promite sa fie o prezenta remarcabila pe teren!Dupa un parcurs impresionant in handbalul international, Larissa s-a alaturat echipei noastre, venind direct de la puternica formatie Vipers Kristiansand, formatia care si-a declarat falimentul.Cu o experienta vasta si un palmares de invidiat, ea va avea rolul de a coordona jocul si de a aduce un plus de valoare echipei care continua sa lupte pentru excelenta.Un parcurs impresionant in ... citește toată știrea