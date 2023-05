Gloria a invins astazi la 5 goluri echipa din Buzau, intr-un derby pentru locul 3.Intr-o atmosfera impresionanta realizata de cei aproape 3000 de spectatori, echipa Bistriteana a fost mai determinata decat adversara ei si a castigat categoric acest joc.Dupa un inceput mai slab, in care oaspetele au reusit sa conduca la 2-3 goluri pe tabela, Gloria a egalat la 7 in minutul 15, a preluat conducerea in minutul 20 si n-a mai iesit de la carma jocului pana la final.La pauza a fost 16-14, ... citeste toata stirea