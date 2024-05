Gloria, remiza alba la Sighetu Marmatiei! Sambata, sa fim alaturi de echipa la stadion!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a terminat la egalitate, 0-0, partida din deplasare cu CSM Sighetu Marmatiei in faza semifinala a barajului de promovare in Liga a 2-a. Returul este programat sambata, in 25 mai, de la ora 17.30 pe stadionul Jean Padureanu, cand bistritenii sunt asteptati sa sustina echipa in cursa pentru accederea in Liga a 2-a.Baietii nostri vor juca sambata in fata propriilor suporteri, astfel ca suuntem indreptatiti sa speram la calificarea in faza finala a barajului.In ... citește toată știrea