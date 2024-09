Gloria se apropie la un punct de pozitia de lider dupa victoria din etapa a 5-a!

Elevii lui Pustai au invins fara drept de apel Avantul Reghin cu scorul de 6-0 (3-0). Bistritenii au dominat da capo al fine partida, punctand aproape la fiecare ocazie de gol pe care si-au creat-o.Deschiderea scorului s-a produs rapid, in minutul 3, dupa o schema de corner bine pusa la punct. Chiorean a trimis din lovitura de colt in spate lui Benga, acesta centrand in careul oaspetilor, de unde V. Alexandru a reluat cu capul pentru 1-0.Dupa alte doua ocazii mari de gol ale bistritenilor, ... citește toată știrea