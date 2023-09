In Liga a III-a, Goria intalneste vineri dupa-amiaza, in deplasare, pe Metalurgistul Cugir, in etapa a sasea din seria a 9-a. Antrenorul principal Adrian Falub, care a prefatat aceasta partida, crede ca o victorie ar insemna o distantare in clasament si ar netezi drumul spre un loc de play-off, pana la finele acestui an."Noi venim dupa o victorie acasa, cu o echipa buna. Am marcat si multe goluri si s-ar parea ca starea de spirit este putin diferita, dar eu stiu ca aceste lucruri te pot ... citeste toata stirea