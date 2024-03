Gloria tinteste victoria, in primul meci din play-off! Vineri, sustine echipa din tribune!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud intalneste vineri, 29 martie, de la ora 15, pe stadionul Jean Padureanu pe CS Universitar din Alba Iulia, in primul meci al play-off-ului. In seria a 9-a, in play-off s-au calificat Gloria Bistrita Nasaud, ACS Medias, Unirea Ungheni , CS Universitar din Alba Iulia.Antrenorul principal Adrian Falub si mijlocasul a prefatat aceasta partida, mentionand ca, practic, incepe un nou campionat, iar Gloria trebuie sa castige aceasta partida care sa ofere incredere pentru ... citește toată știrea