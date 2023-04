In fata unui numar impresionant de suporteri bistriteni, o treime din capacitatea totala a stadionului, Gloria reuseste victoria pe ultima suta de metri contra CSM Satu Mare si se impune cu 3-2 (1-2). Desi au deschis scorul rapid, ai nostri au intrat condusi la vestiare. Prezenta numeroasa a bistritenilor se pare ca a avut totusi o contributie importanta in economia jocului, aducand un imbold considerabil jucatorilor de pe teren, care au reusit in cele din urma sa intoarca scorul.Meciul a ... citeste toata stirea