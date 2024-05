Hai, Gloria! De la ora 16, iubitorii sportului din Bistrita-Nasaud trimit toata energia la Graz!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud poate face istorie pentru sportul bistritean prin castigarea EHF European League, la Graz. Primul hop este semifinala de astazi, impotriva HC Dunarea Braila, echipa pe care a invins-o de doua ori in campionat si in fata careia a pierdut, in prelungiri, in semifinalele Cupei Romaniei. Peste 200 de suporteri sunt alaturi de echipa in Austria, iar de acasa toate energiile pozitive vor merge catre echipa noastra."Avem sansa de a cuceri un trofeu european pentru ... citește toată știrea