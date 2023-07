In cea de-a doua zi de concurs pentru halterofilii nostri la Campionatele Europene de Juniori I si Tineret U23 de la Bucuresti, Cosmin Isofache, legitimat la CSM Bistrita, este triplu campion european de Juniori I, in limitele categoriei 61 Kg.Cosmin, sustinut de o galerie impresionanta din comuna natala Piscu, a incheiat cele doua stiluri, smulsul si aruncatul, cu 121 Kg si 150 Kg, adunand in clasamentul de la total, 271 Kg.Ceremonia de premiere a fost oficiata de Maestrul Alexandru ... citeste toata stirea