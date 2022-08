Handbal: Al treilea an la Most, cele mai bune rezultate! Gloria, turneu reusit in Cehia!

Gloria pleaca astazi din Cehia, de la Most, dupa un turneu in care a reusit doua victorii cu echipe tari (Branic si MKS Lublin) si a suferit o infrangere la limita (Thuringer).A fost al treilea an consecutiv cand Gloria participa la "Crystal Bohemia Cup", cu rezultatele cele mai bune de pana acum.In 2020, in plina pandemie, echipa lui Horatiu Pasca a pierdut la 8 goluri cu nemtoaicele de la Thuringer si la 4 goluri in fata gazdelor din Most.In 2021, cu danezul Kim Rasmussen pe banca ... citeste toata stirea