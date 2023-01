Handbal: Am trecut de Tadici fluierand! Sa ne facem poze cu clasamentul!

Gloria a castigat azi cu 32-25 in fata Zalaului in prima etapa a returului Ligii Florilor. Si a urcat pe locul 2 in clasament, cel putin pana maine cand Rapidul ne poate lua fata doar daca bate la CSM Bucuresti.Echipa bistriteana face un campionat istoric pana acum, intr-o sala noua, plina de fiecare data. A pierdut doar doua partide pana la jumatatea sezonului, cu echipele de Liga Campionilor, CSM si Rapid. Urmeaza un retur un pic mai greu decat turul, fiindca avem majoritatea meciurilor ... citeste toata stirea