Handbal: Antrenament cu public! Gloria castiga lejer cu ultima clasata!

Gloria a incheiat turul campionatului cu o victorie clara, acasa, cu ultima clasata, CSM Deva, 32-17.S-au dus vremurile in care Bistrita si Deva isi disputau din greu promovarea in prima liga! Diferenta de valoare s-a marit considerabil in favoarea echipei bistritene, care n-avea cum sa se incurce astazi in fata unei formatii fara victorie in 13 meciuri.Fara sa se forteze prea tare, Gloria a condus cu 4 goluri la pauza si s-a desprins la peste 10 goluri in repriza secunda, fiind aplaudata ... citeste toata stirea