Handbal: Antrenament cu public la Galati! Gloria bate la 16 goluri!

Gloria a castigat in deplasare, 25-41(13-25), meciul contand pentru etapa a 5-a din Liga Florilor, in fata ultimei clasate, CSM Galati, un adversar fara niciun punct adjudecat in actuala editie de campionat.Horatiu Pasca a rulat toate jucatoarele disponibile, mai putin pe portarul De Arruda, preferand sa o foloseasca, pe intreaga durata a partidei, pe Yuliya Dumanska, care a facut un meci bun cu multe interventii salvatoare si a profitat de multe din greselile gazdelor in atac, reusind cu ... citeste toata stirea