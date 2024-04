Handbal: Bazaliu "a rupt" plasele bosniecelor, in penultima partida a grupelor de calificare!

Diferenta de valoare nu a influentat prea tare atitudinea fetelor aratata in meciul impotriva Bosniei si Hertegovina. Pera a reusit sa-si monteze bine elevele, in conditiile unui joc lipsit de miza, disputat in compania unui adversar net inferior. Cu multe "fete proaspete" pe parchet, selectionerul lasand o serie de jucatoare sa participe la actiunile nationalei de tineret, Romania a invins cu scorul de 37-16 (17-8) pe Bosnia si Hertegovina.Gloria a ramas cu o singura reprezentanta in lotul ... citește toată știrea