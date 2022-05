Handbal: Bistrita face un meci bun cu Craiova si invinge la scor! (28-21)

Bistrita a fost azi echipa mai buna in meciul din etapa 24, disputat acasa impotriva SCM Craiova, echipa aflata pe locul 10 in Liga Florilor inaintea acestei partide, in timp ce Gloria era pe locul 9. Chiar daca pozitiile in campionat sunt apropiate, Bistrita a dovedit ca este mai valoroasa si a reusit fara probleme victoria pe teren propriu.SCM Craiova a inceput meciul intr-un mod hotarat si a fost la conducere pana in minutul 5, moment in care Nicoleta Dinca a restabilit egalitatea la 5 ... citeste toata stirea