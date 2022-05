Handbal: Bistrita intoarce un meci greu cu Valcea si obtine victoria in ultima etapa de acasa!

Etapa cu numarul 25 din Liga Florilor a fost complicata pentru Gloria Bistrita, deoarece ocupantele locului 3 in Liga Florilor, valcencele, nu au venit sa piarda in Sala Polivalenta si au detinut controlul aproape toata partida. Meciul s-a jucat in ultimele 5 minute, atunci cand Bistrita a inceput sa joace cu adevarat.O prima repriza cu multe greseli pentru CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud. Fetele lui Pasca au parut lipsite de concentrare atat in aparare, cat si in atac si nu au reusit sa se ... citeste toata stirea