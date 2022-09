Handbal: Bistrita, reprezentata bine in nationala, chiar la ea acasa! Romania reuseste remiza in ultimele secunde!

In prima zi a Trofeului Carpati, publicul bistritean a avut ocazia pentru prima data sa paseasca in noua sala polivalenta si sa asiste la un handbal de cel mai mare nivel. Daca la primul meci, Serbia-Spania, publicul a fost prezent in numar ceva mai mic, la partida Romaniei, trei sferturi din locurile arenei erau ocupate.Antrenorul Florentin Pera a inceput partida cu trei jucatoare ale Gloriei, Laura Pristavita, Sonia Seraficeanu si Nicoleta Dinca, utilizand-o de asemenea in poarta pe ... citeste toata stirea