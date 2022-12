Handbal: Bucurie mixta la Memorialul "Ioan Coroban" !

Iubitori ai handbalului de toate varstele din Bistrita, Rodna si Nasaud si-au dat intalnire duminica, la Sala Polivalenta din municipiu, la Memorialul "Ioan Coroban". Actiunea ajunsa la editia a XII-a reunit 4 echipe mixte cu jucatori de toate varstele din Bistrita, Nasaud si Rodna.Acestia au oferit publicului prezent momente frumoase nascute din placerea de a juca handbal, in cadrul a 6 partide disputate. Ca in fiecare an, evenimentul organizat de catre Asociatia Judeteana de Handbal ... citeste toata stirea