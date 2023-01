Handbal, cap de afis in Cupa Romaniei: Gloria - Minaur 28-23! Meci bun, calificare meritata!

Gloria si Minaur au jucat astazi in meciul vedeta al primului tur din Cupa Romaniei.Disputata la Bistrita cu casa inchisa chiar daca in sala au mai fost destule locuri libere, partida a fost castigata clar de gazede, la 5 goluri diferenta, 28-23.Gloria a profitat de forma buna si moralul pozitiv in care se afla, dar si de sezonul modest pe care il traverseaza Minaur (locul 9, cu doar 4 victorii in campionat).Horatiu Pasca a folosit mai multe formule de joc, incercand sa ruleze tot lotul ... citeste toata stirea