Handbal, CE: O bistriteanca, jucatoarea meciului decisiv pentru calificarea Romaniei in grupele principale

Jucatoarea crescuta de Carmen Mican la Handsport Bistrita a aparat excelent si a influentat decisiv calificarea Romaniei in grupele principale de la Campionatul European de handbal feminine.Daciana Hosu (24 de ani), legitimata in prezent la SCM Ramnicu Valcea, a incheiat meciul cu Macedonia de Nord, meci disputant in aceasta seara, cu 10 suturi aparate (procentaj de 43,48%), in timp ce Yuliya Dumanska - portarita Gloriei, a parat 5 suturi (38,46%).Nationala feminina de handbal a Romaniei ... citeste toata stirea