Handbal: Ce spectacol, ce final! Gloria bate Valcea la ultima faza si ia bronzul turneului de la Bistrita!

Gloria a confirmat forma buna din meciurile de pregatire printr-o partida reusita cu SCM Ramnicu Valcea, in finala mica a turneului de la Bistrita.Bistritencele au intalnit o contracandidata la locurile fruntase din clasament si au castigat la ultima faza a meciului, desi au condus des pe tabela de marcaj.A fost 27-27 in ultimul minut si am lovit de doua ori bara pe atacul nostru. Dar arbitrii au vazut un 7 metri si Cristina Laslo l-a transformat. Ultimele secunde au oferit adversarelor