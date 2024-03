Handbal: Cu emotii, Gloria se califica in final four-ul Cupei Romaniei!

La capatul unui meci strans, jucat in doar doua extreme si la mai putin de trei zile distanta dupa mansa tur a sferturilor Cupei EHF, Gloria, nelipsit de emotii, egaleaza peformanta sezonului precedent, castigand turul 3 al Cupei Romaniei, in fata CSM Targu Jiu, cu scorul de 27-26 (15-13).Vizibil obosite si fara vlaga cu care ne-au obisnuit in ultimele meciuri, elevele lui Pera, datorat si unei forme bune a portarului Dzhukeva, au gasit rar plasa portii adverse de la linia de 9 si au profitat ... citește toată știrea