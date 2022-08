Handbal: De la egal la egal cu lumea buna! Gloria pierde la doua goluri cu Metz dar arata bine!

Gloria nu s-a facut de rusine in fata medaliatei cu bronz a Ligii Campionilor, echipa franceza Metz. In cel de-al doilea meci al turneului de la Bistrita, dupa partida Ferencsvaros - Valcea 31-27, jucatoarele lui Horatiu Pasca au pierdut la doua goluri, 29-27, dar au tinut aproape de adversarele lor si chiar au avut sanse de a le depasi.Cu Laslo deasupra tuturor, Gloria a aratat bine in startul meciului, dar a ratat prea mult in prima repriza (inclusiv 5 lovituri de la 7 metri) iar Dumanska ... citeste toata stirea