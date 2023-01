Handbal, Divizia A: Gloria mica, victorie mare! Echipa a doua bate Turda in prima etapa a returului!

Meci spectaculos in vechea sala polivalenta, la deschiderea returului ligii secunde de handbal feminin. Gloria a invins Turda cu 25-22, dupa ce a fost condusa la pauza cu 11-13 si a revenit in forta pe final.Tinerele jucatoare antrenate de sotii Evi au avut in fata un adversar experimentat, cu care au pierdut la 5 goluri in tur.Bistritencele au fost conduse cu 4-5 goluri in prima repriza dar au stiut sa sufere si sa forteze victoria pe final. Cei doi antrenori au gestionat foarte bine ... citeste toata stirea