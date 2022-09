Handbal, Echipa nationala: Trofeul Carpati, in premiera la Bistrita! Ne revedem cu Barbosa si Almudena!

In perioada 30 septembrie - 1 octombrie la Bistrita va avea loc in premiera Trofeul Carpati unde, pe langa echipa nationala a Romaniei, vor mai participa selectionatele Spaniei, Serbiei si Austriei. Nu este inca clar daca evenimentul se va desfasura in noua Sala Polivalenta sau in cea veche.Selectionerul Florentin Pera a convocat in lotul largit, 22 de jucatoare ce vor efectua in prima faza vizita medicala. De la Gloria au fost chemate Yulia Dumanska, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Laura ... citeste toata stirea