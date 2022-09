Handbal: Egal nesperat, dupa un joc slab! Totusi, Gloria se mentine neinvinsa dupa doua etape in Liga Florilor!

Gloria reuseste sa obtina un punct chinuit in a doua etapa a Ligii Florilor cu SCM Ramnicu Valcea, echipa in fata careia se impunea la un gol diferenta in amicalul disputat in urma cu putine zile. Desi scorul a curs in favoarea adversarelor pe aproape intreaga durata a partidei, finalul ar fi putut aduce inclusiv o victorie nesperata.Dupa un inceput de prima-repriza echilibrata, in care Bazaliu isi asuma majoritatea aruncarilor in atac, pe fondul unei aparari a liniei de noua metri slabe si o ... citeste toata stirea