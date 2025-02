Handbal | Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, meci decisiv in Liga Campionilor EHF!

Echipa de handbal feminin Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va disputa un meci crucial pentru calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor EHF, in deplasare, impotriva formatiei Krim Mercator Ljubljana. Partida din runda a 12-a a Grupei A este programata sambata, 8 februarie, de la ora 19:00, in Arena Stozice din Ljubljana, Slovenia.Oficialii meciului: Boris Cipov si Zoran Klus (Slovacia)Transmisiuni TV: Prima Sport 3, Digi Sport 3In clasament, Gloria ocupa locul 7, cu doua puncte mai putin ... citește toată știrea