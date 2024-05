Handbal: Gloria ataca primul trofeu european din istoria sporturilor bistritene de echipa!

Doar doua zile ne mai despart de startul mult asteptatei semifinale din cadrul EHF European League. Destinul a facut ca pentru prima data cand doua echipe romanesti se califica concomitent in Final Four-ul competitiei, acestea sa joace primul meci una impotriva celeilalte, disputandu-si locul pentru finala turneului.Gloria si Dunarea se intalnesc sambata, de la ora 16:00, in prima intalnire programata in cadrul careului de asi de la Graz. Dupa trei meciuri directe, jucate de cele doua echipe ... citește toată știrea