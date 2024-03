Handbal: Gloria castiga in ultimele minute si e cu un pas in final-four-ul Cupei EHF!

Gloria a reusit sa invinga pe Motherson Mosonmagyarovari cu scorul de 32-30 (14-12), in prima mansa a sferturilor de finala din Cupa EHF. Intr-o disputa infernala, in care, desi au condus in partea secunda cu cinci goluri, elevele lui Pera au permis o revenire spectaculoasa a adversarelor, ca mai apoi sa-si adjudece in extremis partida, in ultimul minut al intalnirii.Conducerea pe tabela a alternat in repetate randuri pe durata primei reprize, pana in ultimele zece minute ale acesteia, cand ... citește toată știrea