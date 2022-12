Handbal: Gloria, cu colindul la Buzau! Handbalistele vin cu cele 3 puncte in traista dupa un meci tare

In timp ce noi ne pregatim casele de venirea Mosului, Horatiu Pasca si compania a avut un hop greu de trecut in deplasare la SCM Gloria Buzau. Cu un public ostil si cu o echipa puternica in fata, bistritencele au reusit totusi sa faca un meci mare si sa uite de forma proasta aratata anterior cu CSM Bucuresti.Derby-ul etapei a X-a din Liga Florilor s-a desfasurat azi, in pragul Craciunului, pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, o rivala cu greutate. Cele doua formatii au inceput partida cam ... citeste toata stirea