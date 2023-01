Handbal: Gloria, la al 4-lea meci consecutiv cu casa inchisa!

Gloria va juca duminica, de la ora 17.00, al 4-lea meci in sala noua. Daca primele 3 s-au disputat in campionat (Braila, CSM, Rapid), acesta se va juca in Cupa Romaniei, cu Minaur Baia Mare.Ca si pana acum, de cind s-a deschis sala din Unirea, partida se va disputa cu casa inchisa. S-au vandut de ieri toate biletele, atat online cat si la sediul clubului. De asemnea, sunt achizitionate deja peste 700 de abonamente.Va fi prima partida pe ... citeste toata stirea