Handbal: Gloria pierde derby-ul din Liga a doua dar o recastiga pe Szilvia Szabo!

Gloria a pierdut la doua goluri, 31-33, derby-ul seriei B din Divizia A de handbal feminin, cu CSM Targu Jiu. Dupa un egal in etapa trecuta la Oradea si dupa aceasta infrangere, echipa bistriteana pierde prima pozitie in clasament, in dauna adversarei de azi, care are 10 victorii din 10 meciuri.Gloria a condus constant in prima repriza, pe care a castigat-o cu 18-15. In partea a doua, jucatoarele din Targu Jiu au egalat si pe final au reusit sa-si duca punctele acasa.Insa exista si un ... citeste toata stirea