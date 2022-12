Handbal: Gloria rateaza sansa de a incheia anul pe 2 in clasament, dupa un meci pierdut pe final cu Rapid

Bistritencele au aratat un joc bun astazi, insa nu a fost suficient pentru a invinge echipa Elizei Buceschi. Rapid a venit pe terenul Gloriei cu un lot incomplet, insa Eliza a prins o zi excelenta, conducandu-si coechipierele catre victorie. Din pacate, fetele lui Horatiu Pasca rateaza sansa de a urca pe locul 2 in Liga Florilor.Spectatorii prezenti azi in Sala Polivalenta au stat cu sufletul la gura pana in ultimele momente ale partidei dintre CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud si CS Rapid ... citeste toata stirea